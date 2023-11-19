Враг сегодня выпустил по Никопольщине 15 снарядов, обстреливали и райцентр

Сегодня враг снова обстреливал мирные общины Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава ДОР Николай Лукашук.

Из артиллерии оккупационные войска обстреливали прежде Никопольский район.

Били по Марганецкому и Красногригоревскому общинам. Выпустили почти полтора десятка снарядов, – заявил глава ДОС.

В Красногригорьевской общине вражеский обстрел повредил 3 жилых дома.

К вечеру обстреливал и Никополь, детали будут впоследствии.

В других общинах области день прошел спокойно, но сейчас в Днепропетровской области объявлена ​​воздушная тревога.

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