Враг сегодня выпустил по Никопольщине 15 снарядов, обстреливали и райцентр

Об этом сообщает глава ДОР Николай Лукашук.
Из артиллерии оккупационные войска обстреливали прежде Никопольский район.
Били по Марганецкому и Красногригоревскому общинам. Выпустили почти полтора десятка снарядов, – заявил глава ДОС.
В Красногригорьевской общине вражеский обстрел повредил 3 жилых дома.
К вечеру обстреливал и Никополь, детали будут впоследствии.
В других общинах области день прошел спокойно, но сейчас в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
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Козенко Антон
Автор:
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