Враг сегодня снова обстреливал Никополь из артиллерии

Об этом сообщил глава ДОР Николай Лукашук.
Оккупанты продолжают атаковать Никопольщину. В течение дня произвели обстрел артиллерией по Никополю. Обошлось без разрушений, жертв или пострадавших, пишет Лукашук в своем Telegram-канале.
Также россияне попали по Новопавловской общине Синельниковского района.
В результате обстрела был поврежден гражданский автомобиль. Обошлось без погибших или раненых.
В других общинах Днепропетровской области прошел день спокойно.
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