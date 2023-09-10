Враг сегодня снова обстреливал Никополь из артиллерии

Сегодня враг снова совершил атаку с использованием артиллерии по Никополю. Также целились по Новопавловской общине.

Об этом сообщил глава ДОР Николай Лукашук.

Оккупанты продолжают атаковать Никопольщину. В течение дня произвели обстрел артиллерией по Никополю. Обошлось без разрушений, жертв или пострадавших, пишет Лукашук в своем Telegram-канале.

Также россияне попали по Новопавловской общине Синельниковского района.

В результате обстрела был поврежден гражданский автомобиль. Обошлось без погибших или раненых.

В других общинах Днепропетровской области прошел день спокойно.

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