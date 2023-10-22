Враг сегодня обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии, — Лысак

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
Днем тяжелая артиллерия захватчиков работала по Никопольщине. Враг накрыл огнем районный центр. Повреждены 4 частных дома, — заявил глава ОВА.
Повреждения также были нанесены хозяйственным сооружениям, линиям электропередач и автомобилям.
К счастью, обошлось без погибших и раненых.
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