Враг сегодня обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии, — Лысак

Сегодня днем ​​российские войска снова обстреливали мирные общины на Днепропетровщине.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Днем тяжелая артиллерия захватчиков работала по Никопольщине. Враг накрыл огнем районный центр. Повреждены 4 частных дома, — заявил глава ОВА.

Повреждения также были нанесены хозяйственным сооружениям, линиям электропередач и автомобилям.

К счастью, обошлось без погибших и раненых.

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