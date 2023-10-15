Враг сегодня обстреливал Днепропетровщину: 1900 семей остались без света

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Обстрелы велись по Никопольскому и Криворожскому району.
В Никопольском обществе пострадал районный центр, Покровская и Марганецкая общины.
Побиты и линии электропередач. В трех селах без света осталось около 1900 семей. Частично их уже запитали, – сообщил глава ОГА.
Обесточены были и некоторые дома в Грушевской общине Криворожского района. Специалисты уже возобновили питание.
Жертв и пострадавших нет.
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