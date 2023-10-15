Враг сегодня обстреливал Днепропетровщину: 1900 семей остались без света

Жертв и пострадавших нет.

Обесточены были и некоторые дома в Грушевской общине Криворожского района. Специалисты уже возобновили питание.

Побиты и линии электропередач. В трех селах без света осталось около 1900 семей. Частично их уже запитали, – сообщил глава ОГА.

В Никопольском обществе пострадал районный центр, Покровская и Марганецкая общины.

Обстрелы велись по Никопольскому и Криворожскому району.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Сегодня враг снова терроризировал мирные общины Днепропетровщины.

Сегодня в городе Павлоград Днепропетровской области произошло смертельное ДТП.

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