Враг сегодня днем ​​атаковал Никополь дроном-камикадзе, — Лысак

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В городе повреждено коммунальное предприятие. Люди невредимы, – заявил глава ОВА.
В других общинах Днепропетровщины прошел день спокойно.
Сергей Лысак напоминает, что не нужно игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Сегодня глава ОВА сообщал о том, что в Днепре утром были взрывы.
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