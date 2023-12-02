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Враг сегодня днем ​​атаковал Никополь дроном-камикадзе, — Лысак

Сегодня 19:34
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Сегодня враг запускал по Никополю дрон-камикадзе.

Новости Днепра про Враг сегодня днем ​​атаковал Никополь дроном-камикадзе, - Лысак

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В городе повреждено коммунальное предприятие. Люди невредимы, – заявил глава ОВА.

В других общинах Днепропетровщины прошел день спокойно.

Сергей Лысак напоминает, что не нужно игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Сегодня глава ОВА сообщал о том, что в Днепре утром были взрывы.

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