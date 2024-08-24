Враг сегодня атаковал Никопольщину артиллерией и БпЛА

В течение дня враг снова терроризировал общину Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В течение дня враг атаковал Никопольщину артиллерией и БПЛА. Бил по райцентру, Покровской, Марганецкой, Мировской, Красногригоревской общинах. Люди целые. А вот без убытков не обошлось, — говорится в сообщении главы ОВА.