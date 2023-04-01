Враг пытается наступать: ВСУ за сутки отбили 70 атак оккупантов и уничтожили 6 иранских дронов

Силы обороны Украины за минувшие сутки отбили 70 вражеских атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Наиболее интенсивные бои до сих пор продолжаются за Бахмут, Авдеевку, Марьинку и Белогоровку. Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Россия применила 6 ударных БпЛА типа «Шахед-136» против Украины, однако все они были уничтожены бойцами ВСУ. Кроме того, страна-агрессор нанесла очередной ракетный удар по гражданским объектам Украины, применив баллистические ракеты.

Отмечается, что враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

«Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения же ракетных войск и артиллерии поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы», — уточняется в сообщении.

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