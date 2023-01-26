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Враг пытается наступать на двух направлениях, — Генштаб

Сегодня 10:00
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Враг несет многочисленные потери, но не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия.

Новости Днепра про Враг пытается наступать на двух направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки противник нанес 37 авиационных и 10 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Днепр и Запорожье. Совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня, под поражение попали и жилые дома в Херсоне.

Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Краснопоповка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Марьинка, Угледар и Павловка Донецкой области.

  • На ВолынскомПолесскомСеверском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена.
  • На Северском направлении противник обстрелял районы Леоновки, Ясной Поляны и Михалькиной Слободы Черниговской области и Строительного, Волфиного и Тимофеевки Сумской области.
  • На Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы двадцати населенных пунктов. Среди них – Бударки, Волчанские Хутора, Липцы, Волчанск, Красное и Нескучное Харьковской области.
  • На Купянском направлении под огонь врага попали Синьковка, Ивановка, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.
  • На Лиманском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Макеевка,Червонопоповка и Невское Луганской области и Веригинского лесничества и Ямполевки Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении оккупанты ударили по 22 населенным пунктам. По обстрел попали, в частности, Ивановское, Краснополовка, Спорное, Бахмут, Озаряновка, Нью-Йорк, Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Бердичи, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
  • На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.
  • На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы двадцати пяти населенных пунктов, в том числе Времовка, Новополь Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов Запорожской области.
  • На Херсонском направлении войска РФ продолжают обстреливать мирные города и села. Пострадали двадцать населенных пунктов, в том числе Берислав, Антоновка, Дудчаны, Качкаровка, Белозерка, Новокаиры, Республиканец и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.

На временно оккупированной территории Автономной республики Крым враг проводит подготовительные мероприятия к очередной волне мобилизации. Так, до 29 января текущего года все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на бронь военным комиссариатам. Следующая массовая волна мобилизации запланирована на конец февраля.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, уничтожены 2 вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, 4 БпЛА типа «Орлан-10» и один — типа «Суперкам».

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы и 4 боеприпаса российских оккупантов.

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