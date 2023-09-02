Враг пять раз в день обстреливал Никопольщину, есть пострадавшие — Лысак

Сегодня русские войска 5 раз обстреливали Никопольщину из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Враг выпустил более четырех десятков снарядов. Атаковал район и беспилотником. Целил по Никополю, Марганецкой и Мировской общинам, — заявил глава ОГА.

Пострадали трое мужчин и одна женщина. Повреждены инфраструктурные объекты.

Также были обстреляны 14 частных домов, хозяйственные постройки и линии электропередач.

Сегодня жители Кривого Рога с утра слышали взрывы. Предварительно был сбит вражеский беспилотник.

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