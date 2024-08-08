Враг прицельно ударил дроном по территории пожарной части на Никопольщине: есть ли раненые

Утром, 8 августа, враг прицельно ударил дроном по территории пожарной части Никопольщины, сообщили в ГСЧС.
К счастью, личный состав пожарно-спасательного подразделения не пострадал.
В результате удара выбиты окна пожарного депо и повреждена техника спасателей.
Напомним, из-за ночных обстрелов Никопольщины пострадал ребенок.
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