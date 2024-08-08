Враг прицельно ударил дроном по территории пожарной части на Никопольщине: есть ли раненые

Скалолазка Евгения Казбекова из Днепра не прошла в финал Олимпийских…

Как 40 лет назад в Днепре выглядел популярный пивбар «Минутка», который все называли «Канаткой» В 1980-х годах особой популярностью в Днепре пользовались пивбары. В городе было несколько популярных «точек» о которых до сих пор помнят многие горожане. 0 просмотров

Скалолазка из Днепра завершила Олимпаду-2024: результат спортсменки Скалолазка Евгения Казбекова из Днепра не прошла в финал Олимпийских игр - 2024. 3 просмотров