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Враг поразил объекты в Кривом Роге — Вилкул

Сегодня 09:38
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Берегите себя!

Новости Днепра про Враг поразил объекты в Кривом Роге - Вилкул

«Кривой Рог. Есть поражения ракетами. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети», — призвал жителей глава городской ОВА.

Новости Днепра про Враг поразил объекты в Кривом Роге - Вилкул

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