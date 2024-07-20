Враг обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Не прекращаются атаки в Никопольский район. Громко было вечером. И снова – ближе к утру. Враг бил по самому Никополю, Марганецкому и Покровскому общинам, — говорится в сообщении главы ОВА.
Для своего террора войска России применяли дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию.
В результате атаки поврежден частный дом.
Обошлось без погибших и пострадавших.
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