Враг обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии

Враг снова обстреливал Никопольские общины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Не прекращаются атаки в Никопольский район. Громко было вечером. И снова – ближе к утру. Враг бил по самому Никополю, Марганецкому и Покровскому общинам, — говорится в сообщении главы ОВА.