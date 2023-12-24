Враг обстреливал Никопольщину из артиллерии и запускал дрон-камикадзе

Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину и направил дроны на райцентр.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

На город Никополь был направлен дрон-камикадзе. Десять артиллерийских снарядов выпустили по Красногригорьевской и Покровской сельской общине.

К счастью, обошлось без жертв и травмированных.

Имеем дело с врагом, растерявшим все человечное. Потому и обязаны остановить это зло. Чтобы оно не распространялось по миру, — заявил глава ОВА.

Специалисты обследуют города и деревни, которые были атакованы врагом, последствия выясняются.

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