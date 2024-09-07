Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Враг обстреливал Никопольщину из артиллерии: один человек погиб

Сегодня 19:46
просмотров

Сегодня враг снова обстреливал Никопольские общины.

Новости Днепра про Враг обстреливал Никопольщину из артиллерии: один человек погиб

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Агрессор обстреливал Мировскую и Марганецкую громады из тяжелой артиллерии.

В последний – убил 76-летнюю женщину. Соболезнование родным… Еще одна местная 60 лет пострадала, — говорится в сообщении главы ОВА.

Редакция также выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Изуродованные частные дома, горел сухостой. Погибли корова и десяток гусей.

По самому Никополю россияне направили беспилотниками. Повредили инфраструктуру и хозяйственное сооружение. Прошло без жертв.

Днем в Днепропетровской области работала ПВО. Защитники неба сбили в небе над областью вражеский дрон-разведчик.

Читайте также:

Новости Днепра про Враг обстреливал Никопольщину из артиллерии: один человек погибУкраїнська Новости Днепра про Враг обстреливал Никопольщину из артиллерии: один человек погибРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепропетровской области спасатели продолжают бороться с пожарами в экосистемах
    Новости Днепра
    Сегодня 18:25
    В Днепропетровской области спасатели продолжают бороться с пожарами в экосистемах

    Только за минувшие сутки 95 раз привлекались к тушению пожаров.

    В Днепре на дорогах заметили неизвестного трехколесного «хищника»
    Новости Днепра
    Сегодня 18:03
    В Днепре на дорогах заметили неизвестного трехколесного «хищника»

    В Днепре на дорогах заметили необычное транспортное средство.

    На Днепропетровщине во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело женщины
    Новости Днепра
    Сегодня 17:03
    На Днепропетровщине во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело женщины

    В городе Павлоград во время ликвидации пожара обнаружили тело женщины.

    В Днепре цветочный вандал систематически уничтожает клумбу на ж/м Покровский
    Новости Днепра
    Сегодня 15:21
    В Днепре цветочный вандал систематически уничтожает клумбу на ж/м Покровский

    У Дніпрі з'явився справжній "квітковий вандал".

    Последние новости

    В Днепропетровской области спасатели продолжают бороться с пожарами в экосистемах
    В Днепропетровской области спасатели продолжают бороться с пожарами в экосистемах

    Только за минувшие сутки 95 раз привлекались к тушению пожаров.

    Сегодня 18:25
    1
    просмотров
    В Днепре на дорогах заметили неизвестного трехколесного «хищника»
    В Днепре на дорогах заметили неизвестного трехколесного «хищника»

    В Днепре на дорогах заметили необычное транспортное средство.

    Сегодня 18:03
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело женщины
    На Днепропетровщине во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело женщины

    В городе Павлоград во время ликвидации пожара обнаружили тело женщины.

    Сегодня 17:03
    0
    просмотров
    В Днепре цветочный вандал систематически уничтожает клумбу на ж/м Покровский
    В Днепре цветочный вандал систематически уничтожает клумбу на ж/м Покровский

    У Дніпрі з'явився справжній "квітковий вандал".

    Сегодня 15:21
    5
    просмотров
    В Павлограде в результате ракетной атаки пострадали 82 человека, среди которых 7 несовершеннолетних
    В Павлограде в результате ракетной атаки пострадали 82 человека, среди которых 7 несовершеннолетних

    В Павлограде снова возросло число пострадавших в результате ракетной атаки.

    Сегодня 13:50
    3
    просмотров
    В Днепре на проспекте Сергея Нигояна столкнулись Geely и Kia
    В Днепре на проспекте Сергея Нигояна столкнулись Geely и Kia

    В Днепре сегодня, 7 сентября, произошло ДТП на проспекте Нигояна.

    Сегодня 12:30
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине разыскивают 17-летнюю Татьяну Удольцову
    На Днепропетровщине разыскивают 17-летнюю Татьяну Удольцову

    Полиция г. Кривой Рог разыскивает 17-летнюю Татьяну Удольцову.

    Сегодня 11:09
    4
    просмотров
    В Днепре урбанисты предлагают реконструировать Европейский бульвар
    В Днепре урбанисты предлагают реконструировать Европейский бульвар

    В Днепре был предложен проект реконструкции Европейского бульвара.

    Сегодня 10:42
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине за ограбление задержали мужчину и женщину
    На Днепропетровщине за ограбление задержали мужчину и женщину

    В Каменском районе полицейские задержали за ограбление мужчину и женщину.

    Сегодня 09:07
    5
    просмотров
    В Павлограде возросло количество раненых в результате ракетного удара
    В Павлограде возросло количество раненых в результате ракетного удара

    Обнародованы обновленные данные о количестве пострадавших в Павлограде.

    Сегодня 08:36
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх