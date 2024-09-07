Враг обстреливал Никопольщину из артиллерии: один человек погиб

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Агрессор обстреливал Мировскую и Марганецкую громады из тяжелой артиллерии.
В последний – убил 76-летнюю женщину. Соболезнование родным… Еще одна местная 60 лет пострадала, — говорится в сообщении главы ОВА.
Редакция также выражает соболезнования родным и близким погибшей.
Изуродованные частные дома, горел сухостой. Погибли корова и десяток гусей.
По самому Никополю россияне направили беспилотниками. Повредили инфраструктуру и хозяйственное сооружение. Прошло без жертв.
Днем в Днепропетровской области работала ПВО. Защитники неба сбили в небе над областью вражеский дрон-разведчик.
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