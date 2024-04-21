Враг обстрелял Никопольщину из артиллерии и применил 2 дрона

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Поздним вечером и ночью Никопольщина пережила новые атаки. Враг три раза открывал огонь из тяжелой артиллерии. А еще – применил два ударных дрона разных модификаций, — говорится в сообщении главы ОВА.
Оккупанты обстреливали сам Никополь, Мировскую и Красногригорьевскую громады.
Повреждена многоэтажка, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки и парники.
Люди не пострадали, в других общинах Днепропетровщины ночью было тихо.
Вчера мы писали, что в Днепровском районе погиб мужчина в результате вражеской атаки.
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