Враг обстрелял Никопольщину из артиллерии и применил 2 дрона

Поздним вечером русские войска снова обстреливали Никопольщину.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Поздним вечером и ночью Никопольщина пережила новые атаки. Враг три раза открывал огонь из тяжелой артиллерии. А еще – применил два ударных дрона разных модификаций, — говорится в сообщении главы ОВА.

Оккупанты обстреливали сам Никополь, Мировскую и Красногригорьевскую громады.

Повреждена многоэтажка, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки и парники.

Люди не пострадали, в других общинах Днепропетровщины ночью было тихо.

Вчера мы писали, что в Днепровском районе погиб мужчина в результате вражеской атаки.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: