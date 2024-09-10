Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине — Минэнерго

Оккупанты продолжают атаковать Днепропетровщину.

Так, за прошлые сутки враг попал по энергетической инфраструктуре. Из-за обстрела дважды обесточивалась подстанция, бытовые потребители, водоканал. Также железная дорога. Однако движение поездов не нарушилось и они курсируют в привычном режиме.

Об этом сообщает Минэнерго.

Там отметили, что питание возобновлено по резервной схеме.

За прошедшие сутки, помимо Днепропетровщины, враг обстреливал гражданскую энергетическую инфраструктуру в Донецкой, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

На сегодняшний день отключений света не запланировано. Однако в Минэнерго призывают граждан бережно пользоваться электроэнергией.

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