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Враг обстрелял Днепропетровщину дронами и артиллерией

Сегодня 07:49
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Оккупанты атаковали Никопольский район.

 

Новости Днепра про Враг обстрелял Днепропетровщину дронами и артиллерией

В ночь на 17 сентября враг попал дроном-камикадзе по Никополю. Также обстреляли город из тяжелой артиллерии. К счастью, люди не пострадали

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

Утром 17 сентября враг попал по Никополю из БПЛА. Последствия уточняются.

В других районах Днепропетровской области ночью и утром было спокойно.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области снова объявили предупреждение об опасном стихийном явлении.

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