Враг обстрелял Днепропетровщину дронами и артиллерией

В ночь на 17 сентября враг попал дроном-камикадзе по Никополю. Также обстреляли город из тяжелой артиллерии. К счастью, люди не пострадали
Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
Утром 17 сентября враг попал по Никополю из БПЛА. Последствия уточняются.
В других районах Днепропетровской области ночью и утром было спокойно.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области снова объявили предупреждение об опасном стихийном явлении.
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