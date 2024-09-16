Враг ночью атаковал дронами Днепр и область

В ночь на 16 сентября враг направился на область дроны-камикадзе. Об этом сообщали мониторинговые каналы. Во время ночной атаки взрывы слышали в Днепре и Каменском. Оказалось, что работала ПВО.
Как сообщил председатель ДнепрОВА Сергей Лисак, над Днепропетровщиной сбили шесть шахедов.
«Поздно вечером и ночью в области работала ПВО. Защитники неба из ПВК «Восток» уничтожили 6 шахедов”, — написал Сергей Лысак.
В результате атаки люди не пострадали.
В целом этой ночью защитники неба сбили 53 из 56 шахедов. Об этом сообщили в Воздушных силах.
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