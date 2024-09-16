Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Враг ночью атаковал дронами Днепр и область

Сегодня 08:43
просмотров

Сегодня ночью в Днепре и области слышали взрывы.

Новости Днепра про Враг ночью атаковал дронами Днепр и область

В ночь на 16 сентября враг направился на область дроны-камикадзе. Об этом сообщали мониторинговые каналы. Во время ночной атаки взрывы слышали в Днепре и Каменском. Оказалось, что работала ПВО.

Как сообщил председатель ДнепрОВА Сергей Лисак, над Днепропетровщиной сбили шесть шахедов.

«Поздно вечером и ночью в области работала ПВО. Защитники неба из ПВК «Восток» уничтожили 6 шахедов”, — написал Сергей Лысак.

В результате атаки люди не пострадали.

В целом этой ночью защитники неба сбили 53 из 56 шахедов. Об этом сообщили в Воздушных силах. 

Читайте также:

Новости Днепра про Враг ночью атаковал дронами Днепр и областьУкраїнська Новости Днепра про Враг ночью атаковал дронами Днепр и областьРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине посреди поля загорелся комбайн
    Новости Днепра
    Сегодня 08:16
    На Днепропетровщине посреди поля загорелся комбайн

    В Каменском районе загорелся комбайн.

    В Днепре трамвай и троллейбусы, курсирующие через центр, временно изменят маршрут
    Новости Днепра
    Сегодня 07:41
    В Днепре трамвай и троллейбусы, курсирующие через центр, временно изменят маршрут

    В Днепре 16 сентября некоторые трамваи, троллейбусы и автобусы будут…

    Образовалась огромная яма: в центре Днепра провалился асфальт
    Новости Днепра
    Сегодня 07:18
    Образовалась огромная яма: в центре Днепра провалился асфальт

    В Днепре в центре города образовалась большая яма на дороге.

    В Никополе спасли контуженого после обстрела лебедя
    Новости Днепра
    Сегодня 06:50
    В Никополе спасли контуженого после обстрела лебедя

    В результате обстрела Никополя пострадал лебедь.

    Последние новости

    На Днепропетровщине посреди поля загорелся комбайн
    На Днепропетровщине посреди поля загорелся комбайн

    В Каменском районе загорелся комбайн.

    Сегодня 08:16
    4
    просмотров
    В Днепре трамвай и троллейбусы, курсирующие через центр, временно изменят маршрут
    В Днепре трамвай и троллейбусы, курсирующие через центр, временно изменят маршрут

    В Днепре 16 сентября некоторые трамваи, троллейбусы и автобусы будут временно курсировать по-другому.

    Сегодня 07:41
    2
    просмотров
    Образовалась огромная яма: в центре Днепра провалился асфальт
    Образовалась огромная яма: в центре Днепра провалился асфальт

    В Днепре в центре города образовалась большая яма на дороге.

    Сегодня 07:18
    4
    просмотров
    В Никополе спасли контуженого после обстрела лебедя
    В Никополе спасли контуженого после обстрела лебедя

    В результате обстрела Никополя пострадал лебедь.

    Сегодня 06:50
    2
    просмотров
    Погода на 16 сентября: в Днепре будет облачно
    Погода на 16 сентября: в Днепре будет облачно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Погода на 14 сентября: в Днепре будет ясно и солнечно
    Погода на 14 сентября: в Днепре будет ясно и солнечно

    Хорошего дня, друзья!

    14.09.2024 06:15
    3
    просмотров
    «Квадроберы вышли на новый уровень»: в Днепре заметили собаку на самокате
    «Квадроберы вышли на новый уровень»: в Днепре заметили собаку на самокате

    Посреди улицы в Днепре заметили собаку на самокате.

    13.09.2024 18:09
    13
    просмотров
    Воздвижение Креста Господня 2024: новая дата праздника и что нельзя делать
    Воздвижение Креста Господня 2024: новая дата праздника и что нельзя делать

    Праздник Воздвижения Креста Господня считается одним из 12 самых больших церковных праздников. Ранее в Украине его отмечали 27 сентября, но с переходом церкви на новоюлианский календарь дата изменилась. Теперь его отмечают почти на две недели раньше, 14 сентября.

    13.09.2024 17:51
    8
    просмотров
    В Днепре у вокзала мужчина избил военного
    В Днепре у вокзала мужчина избил военного

    Правоохранители задержали нападающего.

    13.09.2024 17:45
    138
    просмотров
    Образовалась воронка: на Днепропетровщине мужчина бросил гранату во двор дома
    Образовалась воронка: на Днепропетровщине мужчина бросил гранату во двор дома

    В Новомосковском районе правоохранители задержали мужчину за незаконное обращение с боеприпасом.

    13.09.2024 17:28
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх