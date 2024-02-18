Враг направил на Никопольщину 6 дронов-камикадзе и стрелял из тяжелой артиллерии

Сегодня страна-агрессор совершила очередное преступление против мирного населения.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сегодня россияне направили на Никопольщину 6 дронов-камикадзе. Дважды избивали из тяжелой артиллерии. Применили и «Град». Попали по районному центру, Марганецкой и Мировской общинам, — говорится в сообщении главы ОВА.

Во время атаки пострадал 56-летний мужчина. Мужчина получил осколочное ранение головы и сломал предплечье. Врачи оценивают его состояние как среднее.

Оккупанты повредили инфраструктурный объект, пекарню и частный дом.

В районном центре повещены 4 дома и 3 хозяйственные сооружения. Повредило автомобили, гаражи и линию электропередач.

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