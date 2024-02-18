Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Враг направил на Никопольщину 6 дронов-камикадзе и стрелял из тяжелой артиллерии

Враг направил на Никопольщину 6 дронов-камикадзе и стрелял из тяжелой артиллерии

Сегодня 19:11
просмотров

Сегодня страна-агрессор совершила очередное преступление против мирного населения.

Новости Днепра про Враг направил на Никопольщину 6 дронов-камикадзе и стрелял из тяжелой артиллерии

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сегодня россияне направили на Никопольщину 6 дронов-камикадзе. Дважды избивали из тяжелой артиллерии. Применили и «Град». Попали по районному центру, Марганецкой и Мировской общинам, — говорится в сообщении главы ОВА.

Во время атаки пострадал 56-летний мужчина. Мужчина получил осколочное ранение головы и сломал предплечье. Врачи оценивают его состояние как среднее.

Оккупанты повредили инфраструктурный объект, пекарню и частный дом.

В районном центре повещены 4 дома и 3 хозяйственные сооружения. Повредило автомобили, гаражи и линию электропередач.

Читайте также:

Новости Днепра про Враг направил на Никопольщину 6 дронов-камикадзе и стрелял из тяжелой артиллерииУкраїнська Новости Днепра про Враг направил на Никопольщину 6 дронов-камикадзе и стрелял из тяжелой артиллерииРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на Донецком шоссе произошло ДТП
Новости Днепра
Сегодня 20:07
В Днепре на Донецком шоссе произошло ДТП

В Днепре на Донецком шоссе столкнулись два автомобиля.

В Днепре волонтеры спасают собачку, которую нашли со сломанной лапой на дороге
Новости Днепра
Сегодня 18:41
В Днепре волонтеры спасают собачку, которую нашли со сломанной лапой на дороге

В Днепре волонтеры спасли собаку, которую нашли со сломанной лапой…

В Днепре на проспекте Героев из огня спасли мужчину
Новости Днепра
Сегодня 17:12
В Днепре на проспекте Героев из огня спасли мужчину

В Днепре на проспекте Героев Соборного района произошел пожар.

СК Днепр-1 расплатился с бывшим тренером и вскоре выйдет на трансферный рынок
Новости Днепра
Сегодня 15:59
СК Днепр-1 расплатился с бывшим тренером и вскоре выйдет на трансферный рынок

СК "Днепр-1" решил вопрос с задолженностью перед бывшим тренером команды…

Последние новости

В Днепре на Донецком шоссе произошло ДТП
В Днепре на Донецком шоссе произошло ДТП

В Днепре на Донецком шоссе столкнулись два автомобиля.

Сегодня 20:07
1
просмотров
В Днепре волонтеры спасают собачку, которую нашли со сломанной лапой на дороге
В Днепре волонтеры спасают собачку, которую нашли со сломанной лапой на дороге

В Днепре волонтеры спасли собаку, которую нашли со сломанной лапой на дороге.

Сегодня 18:41
1
просмотров
В Днепре на проспекте Героев из огня спасли мужчину
В Днепре на проспекте Героев из огня спасли мужчину

В Днепре на проспекте Героев Соборного района произошел пожар.

Сегодня 17:12
3
просмотров
СК Днепр-1 расплатился с бывшим тренером и вскоре выйдет на трансферный рынок
СК Днепр-1 расплатился с бывшим тренером и вскоре выйдет на трансферный рынок

СК "Днепр-1" решил вопрос с задолженностью перед бывшим тренером команды Йовичевичем.

Сегодня 15:59
2
просмотров
В Кривом Роге на пожаре обнаружили тело женщины без признаков жизни и спасли 5 человек, из них 2 ребенка
В Кривом Роге на пожаре обнаружили тело женщины без признаков жизни и спасли 5 человек, из них 2 ребенка

В Кривом Роге произошел пожар на улице Александра Васякина Металлургического района.

Сегодня 14:51
2
просмотров
В работе Telegram произошел масштабный сбой
В работе Telegram произошел масштабный сбой

В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой.

Сегодня 13:59
2
просмотров
Враг обстреливал Никопольский район из артиллерии: пострадал мужчина
Враг обстреливал Никопольский район из артиллерии: пострадал мужчина

Сегодня враг обстреливал Никопольский район из артиллерии, пострадавший.

Сегодня 12:18
1
просмотров
Навсегда 29: на войне погиб Герой из Днепропетровщины Вадим Витренко
Навсегда 29: на войне погиб Герой из Днепропетровщины Вадим Витренко

В боях за Украину на Бахмутском направлении погиб боец из Марганца Вадим Витренко.

Сегодня 11:17
4
просмотров
В Днепре «заминировали» все отделения полиции
В Днепре «заминировали» все отделения полиции

За прошедшие сутки поступило сообщение о заминировании всех отделов полиции Днепра.

Сегодня 10:54
3
просмотров
На Днепропетровщине спасатели вынесли мужчину из горящей квартиры
На Днепропетровщине спасатели вынесли мужчину из горящей квартиры

В жилом доме, расположенном на улице Героев Украины города Павлоград, вчера произошел пожар.

Сегодня 09:20
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх