Враг направил на Никопольщину 6 дронов-камикадзе и стрелял из тяжелой артиллерии

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Сегодня россияне направили на Никопольщину 6 дронов-камикадзе. Дважды избивали из тяжелой артиллерии. Применили и «Град». Попали по районному центру, Марганецкой и Мировской общинам, — говорится в сообщении главы ОВА.
Во время атаки пострадал 56-летний мужчина. Мужчина получил осколочное ранение головы и сломал предплечье. Врачи оценивают его состояние как среднее.
Оккупанты повредили инфраструктурный объект, пекарню и частный дом.
В районном центре повещены 4 дома и 3 хозяйственные сооружения. Повредило автомобили, гаражи и линию электропередач.
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