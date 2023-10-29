Враг направил на Никополь дроны-камикадзе и стрелял из тяжелой артиллерии

Сегодня враг обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии и запускал дроны-камкидзе.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

В городе повреждены 4 дома и хозяйственная постройка. А еще – 2 частных предприятия. Также повреждены грузовик и линия электропередач, пишет глава ОВА.

По Мировской общине было выпущено 5 артиллерийских снарядов. Территорию обследуют специалисты.

Поврежден грузовик и линия электропередач.

К счастью, обошлось без жертв и раненых среди населения.

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