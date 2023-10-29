Враг направил на Никополь дроны-камикадзе и стрелял из тяжелой артиллерии

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
В городе повреждены 4 дома и хозяйственная постройка. А еще – 2 частных предприятия. Также повреждены грузовик и линия электропередач, пишет глава ОВА.
По Мировской общине было выпущено 5 артиллерийских снарядов. Территорию обследуют специалисты.
Поврежден грузовик и линия электропередач.
К счастью, обошлось без жертв и раненых среди населения.
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