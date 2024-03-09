Враг направил на Днепропетровщину беспилотники и обстрелял из артиллерии, — ОВА

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
Пять беспилотников сбили защитники неба над Криворожским районом в эту ночь. Но было и попадание по промышленному предприятию. Там возник пожар, – заявил глава ОВА.
Оккупанты также обстреливали Никопольщину. Под огнем были Марганец и одно из сел громады. Выпустили более 10 снарядов из тяжелой артиллерии.
Обошлось без погибших и пострадавших.
Недавно мы сообщали о том, что в Днепропетровской области из-за обстрелов пострадала 23-летняя девушка.
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