Враг направил на Днепропетровщину беспилотники и обстрелял из артиллерии, — ОВА

Сегодня ночью враг обстреливал Днепропетровщину.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Пять беспилотников сбили защитники неба над Криворожским районом в эту ночь. Но было и попадание по промышленному предприятию. Там возник пожар, – заявил глава ОВА.

Оккупанты также обстреливали Никопольщину. Под огнем были Марганец и одно из сел громады. Выпустили более 10 снарядов из тяжелой артиллерии.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Недавно мы сообщали о том, что в Днепропетровской области из-за обстрелов пострадала 23-летняя девушка.

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