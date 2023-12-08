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  • Враг нанес массированный ракетный удар по Днепропетровщине: Лысак рассказал о последствиях

Враг нанес массированный ракетный удар по Днепропетровщине: Лысак рассказал о последствиях

Сегодня 09:54
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Сегодня утром россияне массированно атаковали область ракетами.

Новости Днепра про Враг нанес массированный ракетный удар по Днепропетровщине: Лысак рассказал о последствиях

К сожалению, один человек погиб, 4 пострадали.

Есть разрушения в Павлограде, Терновке и Юрьевской громаде.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Повреждены промышленное предприятие, 16 частных домов и 5 дачных, автомобиль, церковь.

Продолжается обследование пораженных территорий, – добавил Лысак.

Новости Днепра про Враг нанес массированный ракетный удар по Днепропетровщине: Лысак рассказал о последствиях

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

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Новости Днепра про Враг нанес массированный ракетный удар по Днепропетровщине: Лысак рассказал о последствияхУкраїнська Новости Днепра про Враг нанес массированный ракетный удар по Днепропетровщине: Лысак рассказал о последствияхРусский

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