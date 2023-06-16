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Враг нанес 5 ракетных ударов: итуация на фронте сегодня 16 июня

Сегодня 08:00
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Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки там произошло более 30 боевых столкновений.

Новости Днепра про Враг нанес 5 ракетных ударов: итуация на фронте сегодня 16 июня

За прошедшие сутки, враг нанес 5 ракетных ударов, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и Х-59. Кроме того, нанес более 60 авиационных ударов, также совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены промышленные объекты в Кривом Роге Днепропетровской области, жилые дома и административная инфраструктура в Херсонской области.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов по Янжуловке, Галагановке и Архиповке Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Янжуловка, Галагановка Черниговской области; Винторовка, Середина-Буда, Рожковичи, Демьяновка, Барановка, Фотовыж, Строительное, Белокопытовое, Стукаловка, Искрисковщина, Яструбино, Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Алисовка, Старица, Огурцово, Гатище, Плетенов.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районах Веселого и Берестового Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Новомлынску, Масютовке, Западному, Лиману Первому, Кисловке на Харьковщине и Новоселовском Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки в Луганской области и Выемки, Веселого и Раздолевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районах Райгородки и Макеевки Луганской области и Свято-Покровского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Диброва, Верхнекаменное, Спорное и Серебрянка — Донецкой.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки. Нанес авиационных ударов недалеко от Белой Горы, Северного и Майорска Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Калиновка, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Краматорск, Екатериновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиаудары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Орловка, Авдеевка, Веселое, Семеновка, Водяное, Северное, Тонечко, Первомайское, Яснобродовка, Карловка, Желаное Первое, Новокалиново и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Оккупанты нанесли авиаудары возле Новомихайловки, Великой Новоселки, Малиновки, Малой Токмачки и Благодатного Донецкой области. В то же время противник обстрелял из артиллерии Красногоровку, Марьинку, Максимилиановку, Победу, Новомихайловку и Екатериновку.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационных ударов в районах Благодатного и Золотой Нивы Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Шахтерское, Большая Новоселка и Новый Комар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар управляемыми авиационными бомбами в районе Казацкого Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Красное, Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Новоандреевка, Преображенка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Осокоровка, Михайловка, Республиканец, Берислав, Веселое, Казацкое, Ольговка, Одрадокаменка, Львове, Тягинка, Токаревка, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Степановка, Чернобаевка, Херсон, Зимовник, Белозерка и Кизомис Херсонской области и Очаков.

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