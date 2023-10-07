Враг дважды за ночь обстреливал Никополь — Лысак

Сегодня ночью Россия обстреливала Марганецкую общину.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Почти полтора десятка снарядов попали по одному из местных сел. Какие они нанесли ущерб еще выясняют спасатели, обследуя пораженную территорию. Люди невредимы, – пишет глава ОВА.
В остальных общинах ночь прошла спокойно.
Читайте также:
Автор:
Правда, последние несколько лет завод приходил в упадок.
Сразу два звездопада смогут увидеть жители Днепра в октябре.
В сентябре в Днепре подешевела стоимость аренды квартир.
В Днепре на проспекте Александра Поля вывесили странное предупреждение.
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
Правда, последние несколько лет завод приходил в упадок.
Сразу два звездопада смогут увидеть жители Днепра в октябре.
В сентябре в Днепре подешевела стоимость аренды квартир.
В Днепре на проспекте Александра Поля вывесили странное предупреждение.
В Днепре правоохранители готовились спасать женщину от мужчины-тирана, а изымали наркотики
Жуткая история.
В связи с полномасштабным вторжением в 2022 году в Украине была приостановлена проверка счетчиков учета потребления воды, газа и света. Однако весной этого года Кабинет Министров принял Постановление, возобновляющее такие проверки. Тех, кто отказывается проводить проверку может ждать штраф.
Готовьте теплые вещи и зонтики!
Кому-то ночью было весело.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!