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Враг дважды за ночь обстреливал Никополь — Лысак

Сегодня 08:51
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Продолжается террор Никопольской громады.

Новости Днепра про Враг дважды за ночь обстреливал Никополь - Лысак

Сегодня ночью Россия обстреливала Марганецкую общину.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Почти полтора десятка снарядов попали по одному из местных сел. Какие они нанесли ущерб еще выясняют спасатели, обследуя пораженную территорию. Люди невредимы, – пишет глава ОВА.

В остальных общинах ночь прошла спокойно.

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