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Враг дважды за день обстреливал Никополь

Сегодня 20:07
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Сегодня страна-агрессор дважды обстреливала Никополь.

Новости Днепра про Враг дважды за день обстреливал Никополь

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Враг обстреливал районный центр по тяжелой артиллерии.

В течение дня агрессор дважды бил по Никополю. Применял тяжелую артиллерию. Вражеским железом разрушено хозяйственное сооружение. Еще 6 – повреждены. Зацепило и админздание. Также в городе изуродованы 13 частных домов, авто и линия электропередач, — заявил глава ОВА.

Сегодня громко было и в Новомосковском районе, о жертвах или разрушениях не сообщалось.

К счастью, погибших и травмированных нет.

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