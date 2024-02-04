Враг дважды за день обстреливал Никополь

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
Враг обстреливал районный центр по тяжелой артиллерии.
В течение дня агрессор дважды бил по Никополю. Применял тяжелую артиллерию. Вражеским железом разрушено хозяйственное сооружение. Еще 6 – повреждены. Зацепило и админздание. Также в городе изуродованы 13 частных домов, авто и линия электропередач, — заявил глава ОВА.
Сегодня громко было и в Новомосковском районе, о жертвах или разрушениях не сообщалось.
К счастью, погибших и травмированных нет.
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