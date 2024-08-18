Враг атаковал подстанцию ​​на Днепропетровщине: ранен спасатель

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Оккупанты вчера, 17 августа, атаковали подстанцию из БпЛА.
В результате атаки возник пожар.
Во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар, в результате чего ранение получил работник ГСЧС, он доставлен в больницу. Пожар ликвидирован, — говорится в сообщении Минэнергетики.
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