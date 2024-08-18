Враг атаковал подстанцию ​​на Днепропетровщине: ранен спасатель

В результате вражеского удара по подстанции на Днепропетровщине пострадал работник ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Оккупанты вчера, 17 августа, атаковали подстанцию ​​из БпЛА.

В результате атаки возник пожар.

Во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар, в результате чего ранение получил работник ГСЧС, он доставлен в больницу. Пожар ликвидирован, — говорится в сообщении Минэнергетики.

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