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Враг атаковал подстанцию ​​на Днепропетровщине: ранен спасатель

Сегодня 12:49
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В результате вражеского удара по подстанции на Днепропетровщине пострадал работник ГСЧС.

Новости Днепра про Враг атаковал подстанцию ​​на Днепропетровщине: ранен спасатель

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Оккупанты вчера, 17 августа, атаковали подстанцию ​​из БпЛА.

В результате атаки возник пожар.

Во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар, в результате чего ранение получил работник ГСЧС, он доставлен в больницу. Пожар ликвидирован, — говорится в сообщении Минэнергетики.

Сегодня мы писали о том, что ночью в Кривом Роге горела многоэтажка.

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