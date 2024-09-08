Враг атаковал подстанцию ​​на Днепропетровщине, — Минэнерго

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства энергетики Украины.
Кроме этого, враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.
В Днепропетровской области в результате атаки дрона на подстанции выключалось оборудование, обесточены бытовые и промышленные потребители. Питание частично восстановлено, говорится в сообщении Министерства.
Тем не менее сегодня отключения света на Днепропетровщине не запланированы.
Экспорт электроэнергии не происходит и не предполагается.
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