Враг атаковал подстанцию ​​на Днепропетровщине, — Минэнерго

Враг атаковал дроном подстанцию ​​в Днепропетровской области.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

Кроме этого, враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

В Днепропетровской области в результате атаки дрона на подстанции выключалось оборудование, обесточены бытовые и промышленные потребители. Питание частично восстановлено, говорится в сообщении Министерства.

Тем не менее сегодня отключения света на Днепропетровщине не запланированы.

Экспорт электроэнергии не происходит и не предполагается.

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