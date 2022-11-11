Враг атаковал Днепропетровскую область: как прошла ночь

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
«Под обстрелом находились три громады — Марганецкая, Никопольская и Мировская.
Туда прилетело более 50 снарядов из российских «Градов» и тяжелой артиллерии.
Обошлось без жертв.
Колледж и дом были повреждены.
Подробности атак выясняются.
В остальных районах ночь была с сиренами, но без вражеских ударов. И в этот момент спокойно» — написал Резниченко.
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