Враг атаковал Днепропетровскую область: как прошла ночь

В остальных районах ночь была с сиренами, но без вражеских ударов. И в этот момент спокойно» — написал Резниченко.

Колледж и дом были повреждены.

Туда прилетело более 50 снарядов из российских «Градов» и тяжелой артиллерии.

«Под обстрелом находились три громады — Марганецкая, Никопольская и Мировская.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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