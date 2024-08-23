Враг атаковал Днепропетровщину артиллерией и дронами

В ночь на 23 августа враг обстрелял Никополь и Марганецкую громаду из артиллерии. Выпустил по ним около 20 снарядов. Также по райцентру ударил дроном-камикадзе.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
На утро 23 августа оккупанты снова атаковали Никополь и Марганецкую громаду беспилотниками. К счастью, люди не пострадали.
В других районах Днепропетровской области ночь прошла без обстрелов.
Напомним, глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук прокомментировал заявления Нацполиции и Посольства США об усилении ракетных обстрелов Украины. По словам чиновника, у российских оккупационных войск есть тяга к сакральным датам. И это следует учитывать. Однако во время войны правила безопасности – это всегда не пустые слова, а необходимость.
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