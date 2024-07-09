Враг атаковал Днепр и Кривой Рог 8 июля: информация по состоянию на утро

В понедельник 8 июля Днепропетровщина страдала от вражеских ракетных обстрелов.

О последствиях в Днепре и Кривом Роге докладывают главы городов, а также пресс-служба ГСЧС Днепропетровщины.

Днепр

В Днепре повреждено десяток многоэтажек, 2 общежития, колледж, магазин и ряд авто. Значительно изуродован девятиэтажный жилой дом — разрушены крыша и технический этаж, выбиты окна в квартирах, также изуродованы автомобили.

Частично разрушено двухэтажное здание СТО, повреждено предприятие.

Также, вчера мы писали, что в результате атаки раненые жители Днепра получили травмы средней степени тяжести, их состояние стабильное.

Кривой Рог

В Кривом Роге есть разрушения на предприятии, там чрезвычайники ликвидировали пожар.

8 июля была завершена поисково-спасательная операция на месте удара. К счастью, больше пострадавших обнаружено не было. В больницах города находятся 28 пострадавших, из них один в очень тяжелом состоянии, 7 в тяжелом, 18 человек имеют ранения средней тяжести, у двух — состояние удовлетворительное.

Повреждены окна в четырех многоквартирных домах и колледжах, около 15 автомобилей и медучреждений. Испорчен центральный узел и контактная сеть городского транспорта. В Апостоловской общине также повреждены 28 частных домов.

Сегодня в Кривом Роге объявили День Траура по погибшим.

В результате атаки оккупантов в области в общей сложности погибли 11 человек, ранены 71 человек. Среди пострадавших — три 14-летних подростка: две девушки и парень. 8 человек были спасены.

Также сегодня утром и вчера враг атаковал Никопольский район — есть разрушение, пострадала 79-летняя женщина. А над Днепропетровщиной ночью с 8 на 9 июля сбили две вражеские ракеты.

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