Враг атаковал Днепр ракетами: есть погибшие и раненые, среди них ребенок

Стали известны последствия утренней атаки на Днепр 3 июля.

Утром 3 июля враг атаковал Днепр – в городе во время воздушной тревоги слышали серию взрывов. Перед началом тревоги Воздушные Силы сообщали о движении враждебных БПЛА и угрозе ракетной атаки, а глава ОВА отметил оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

О последствиях ракетной атаки доложил глава ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Враг в очередной раз комбинированно атаковал город. К сожалению, есть потери среди гражданского населения. По состоянию на данный момент три человека погибли…более 18 человек обратились в больницу для оказания медицинской помощи, — доложил он.

Известно, что среди раненых – 14-летняя девочка.

На месте происшествия работают медики, спасатели, коммунальные службы. Людей продолжают эвакуировать.

Фото последствий опубликовал в своем Telegram-канале глава ДОР Николай Лукашук.

Снова массированная атака! Враг ударил по Днепру ракетами и БПЛА, – говорится в публикации.

Лукашук сообщил, что в Днепре изуродован один из торговых центров, избиты автомобили и окна, а также взрывной волной зацепило заправочную станцию. Детали выясняются.

Напомним, мэр Днепра сообщил, что из-за ракетной атаки есть погибшие.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: