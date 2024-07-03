Враг атаковал Днепр ракетами: есть погибшие и раненые, среди них ребенок

Утром 3 июля враг атаковал Днепр – в городе во время воздушной тревоги слышали серию взрывов. Перед началом тревоги Воздушные Силы сообщали о движении враждебных БПЛА и угрозе ракетной атаки, а глава ОВА отметил оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
О последствиях ракетной атаки доложил глава ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
Враг в очередной раз комбинированно атаковал город. К сожалению, есть потери среди гражданского населения. По состоянию на данный момент три человека погибли…более 18 человек обратились в больницу для оказания медицинской помощи, — доложил он.
Известно, что среди раненых – 14-летняя девочка.
На месте происшествия работают медики, спасатели, коммунальные службы. Людей продолжают эвакуировать.
Фото последствий опубликовал в своем Telegram-канале глава ДОР Николай Лукашук.
Снова массированная атака! Враг ударил по Днепру ракетами и БПЛА, – говорится в публикации.
Лукашук сообщил, что в Днепре изуродован один из торговых центров, избиты автомобили и окна, а также взрывной волной зацепило заправочную станцию. Детали выясняются.
Напомним, мэр Днепра сообщил, что из-за ракетной атаки есть погибшие.
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