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Враг 5 раз обстреливал Никополь из артиллерии, — Лисак

Сегодня 18:50
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Сегодня враг снова стрелял по Никопольщине.

Новости Днепра про Враг 5 раз обстреливал Никополь из артиллерии, - Лисак

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Весь день агрессор стрелял по Никопольщине. 5 раз открывал огонь из артиллерии, направил почти десяток дронов-камикадзе, – заявил глава ОВА.

Под обстрелом находился районный центр, а также Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская общины.

Повреждение получила многоэтажка, 6 частных домов, несколько хозяйственных построек, авто, линия электропередач.

В результате обстрелов занялся гаражный кооператив. Никто из людей не пострадал

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