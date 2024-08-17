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Враг 15 раз в течение дня атаковал Никопольщину: пострадал 30-летний мужчина

Сегодня 19:52
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Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.

Новости Днепра про Враг 15 раз в течение дня атаковал Никопольщину: пострадал 30-летний мужчина

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Вражеские войска били артиллерией и дронами-камикадзе.

Страдали Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская общины. Пострадал 30-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести, — говорится в сообщении главы ОВА.

В результате обстрелов возникло несколько пожаров, которые уже обуздали спасатели.

Повреждены инфраструктура, база отдыха, 2 частных дома и столько же хозяйственных построек. А еще газопровод и линия электропередач.

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Новости Днепра про Враг 15 раз в течение дня атаковал Никопольщину: пострадал 30-летний мужчинаУкраїнська Новости Днепра про Враг 15 раз в течение дня атаковал Никопольщину: пострадал 30-летний мужчинаРусский

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