Враг 15 раз в течение дня атаковал Никопольщину: пострадал 30-летний мужчина

Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Вражеские войска били артиллерией и дронами-камикадзе.

Страдали Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская общины. Пострадал 30-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести, — говорится в сообщении главы ОВА.

В результате обстрелов возникло несколько пожаров, которые уже обуздали спасатели.

Повреждены инфраструктура, база отдыха, 2 частных дома и столько же хозяйственных построек. А еще газопровод и линия электропередач.

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