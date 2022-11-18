Врачи рассказали, в каком состоянии пострадавшие во время ракетной атаки на Днепр 17 ноября

Как рассказали в департаменте здравоохранения населения, вчера в городские больницы обратилось 13 пострадавших.

Шестерым – оказана медицинская помощь, их состояние удовлетворительное. Семь человек госпитализированы в городские больницы. Состояние средней степени тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Это преимущественно рваные и резаные раны мягких тканей конечностей, туловища, головы, а также контузия, сотрясение головного мозга.

Этим пациентам оказывается медицинская помощь, они находятся под наблюдением врачей.

Как уточнили в Днепропетровской ОВА, в общей сложности пострадали 23 человека, среди которых и 15-летняя девушка. Это прохожие, местные жители и сотрудники поражённого врагом объекта. Практически все они иссечены стеклом. Есть сотрясения мозга и контузии. У одной женщины случился инфаркт.