Врачи рассказали, в каком состоянии пострадавшие во время ракетной атаки на Днепр 17 ноября

Как рассказали в департаменте здравоохранения населения, вчера в городские больницы обратилось 13 пострадавших.
Шестерым – оказана медицинская помощь, их состояние удовлетворительное. Семь человек госпитализированы в городские больницы. Состояние средней степени тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Это преимущественно рваные и резаные раны мягких тканей конечностей, туловища, головы, а также контузия, сотрясение головного мозга.
Этим пациентам оказывается медицинская помощь, они находятся под наблюдением врачей.
Как уточнили в Днепропетровской ОВА, в общей сложности пострадали 23 человека, среди которых и 15-летняя девушка. Это прохожие, местные жители и сотрудники поражённого врагом объекта. Практически все они иссечены стеклом. Есть сотрясения мозга и контузии. У одной женщины случился инфаркт.
В стационаре – 15 пациентов. Старшей 83 года. У нее из-за стресса произошел инфаркт миокарда. Ей оказали медицинскую помощь, провели стентирование. Сейчас женщина находится в отделении интенсивной терапии. Состояние ее, как и других пострадавших, стабилизировано. Медики Днепра сработали отлично», – отметила заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОВА Татьяна Квитницкая.
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Яна Юхименко
Автор:
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