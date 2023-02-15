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  • Впервые в этом году: сквер Прибрежный снова засветился разноцветными огнями

Впервые в этом году: сквер Прибрежный снова засветился разноцветными огнями

Сегодня 19:00
просмотров

Сквер "Прибрежный" в Днепре снова преобразился.

Новости Днепра про Впервые в этом году: сквер Прибрежный снова засветился разноцветными огнями

Из-за массированных ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре украинцы вынуждены экономить электроэнергию.

Так, например, в Днепре электротранспорт работал только утром и вечером, уличное освещение включалось только в определенное время на несколько часов.

Но сейчас ситуация в энергосистеме стабилизировалась, поэтому несколько дней в Днепре не применяют отключение света для бытовых потребителей, а также изменилось время работы трамваев и троллейбусов, уличного освещения.

Кроме того, сквер «Прибрежный» снова засветился разноцветными огнями.

Новости Днепра про Впервые в этом году: сквер Прибрежный снова засветился разноцветными огнями

Новости Днепра про Впервые в этом году: сквер Прибрежный снова засветился разноцветными огнями

Об этом сообщает Dnepr.info.

Поэтому, если вы хотите улучшить себе настроение, то отправьтесь на прогулку в сквер.

Новости Днепра про Впервые в этом году: сквер Прибрежный снова засветился разноцветными огнями

Новости Днепра про Впервые в этом году: сквер Прибрежный снова засветился разноцветными огнями

Зимние пейзажи в свете ярких огней выглядят совсем иначе.

Новости Днепра про Впервые в этом году: сквер Прибрежный снова засветился разноцветными огнями

Новости Днепра про Впервые в этом году: сквер Прибрежный снова засветился разноцветными огнями

Поддерживайте ВСУ, ведь благодаря нашим защитникам мы можем свободно жить в нашей стране!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре завтра не будут выключать свет, чтобы измерить показатели.

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Новости Днепра про Впервые в этом году: сквер Прибрежный снова засветился разноцветными огнямиУкраїнська Новости Днепра про Впервые в этом году: сквер Прибрежный снова засветился разноцветными огнямиРусский

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