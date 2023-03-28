«Впечатляет ее холодная выдержка»: в больнице Днепра, где спасают кинолога Ларису Борисенко, рассказали, в каком она состоянии

Ларису доставили в больницу в Днепре. Сегодня стало известно, что она пришла в себя.
О состоянии женщины рассказал генеральный директор больницы.
С большой кровопотерей, в коме была эвакуирована в больницу. Госпитализирована в реанимацию. Множественные осколочные ранения, ожоги на ноге, повреждены сосуды нижних конечностей. Сегодня под утро экстубирована (снята с аппарата ИВЛ), начала тихонько разговаривать. Впечатляет ее холодная выдержка, жажда к жизни и к делу, которое так необходимо для всех украинцев – поиск погибших и без вести пропавших героев, – написал врач.
И отметил, что у Вячеслава множественные осколки, ранения верхних и нижних конечностей. Парень находится в травматологии, состояние средней тяжести.
Спасибо харьковским врачам и врачам скорой, которые сделали все своевременно и профессионально для спасения жизни, — написал генеральный директор больницы.
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