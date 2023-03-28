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  • «Впечатляет ее холодная выдержка»: в больнице Днепра, где спасают кинолога Ларису Борисенко, рассказали, в каком она состоянии

«Впечатляет ее холодная выдержка»: в больнице Днепра, где спасают кинолога Ларису Борисенко, рассказали, в каком она состоянии

Сегодня 16:52
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26 марта во время поиска погибших воинов на деоккупированной территории в Харьковской области 52-летняя Лариса Борисенко, возглавляющая Павлоградский поисково-спасательный кинологический отряд "Антарес", и ее напарник 19-летний Вячеслав Майборода подорвались на растяжке.

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Ларису доставили в больницу в Днепре. Сегодня стало известно, что она пришла в себя.

О состоянии женщины рассказал генеральный директор больницы.

С большой кровопотерей, в коме была эвакуирована в больницу. Госпитализирована в реанимацию. Множественные осколочные ранения, ожоги на ноге, повреждены сосуды нижних конечностей. Сегодня под утро экстубирована (снята с аппарата ИВЛ), начала тихонько разговаривать. Впечатляет ее холодная выдержка, жажда к жизни и к делу, которое так необходимо для всех украинцев – поиск погибших и без вести пропавших героев, – написал врач.

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И отметил, что у Вячеслава множественные осколки, ранения верхних и нижних конечностей. Парень находится в травматологии, состояние средней тяжести.

Спасибо харьковским врачам и врачам скорой, которые сделали все своевременно и профессионально для спасения жизни, — написал генеральный директор больницы.

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