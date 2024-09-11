Возросло количество пострадавших в результате ракетного удара по Каменскому

Оккупанты ударили ракетой по городу Каменское. В результате обстрела погиб 38-летний мужчина. Еще два человека получили осколочные ранения. Ранее мы сообщали об одном пострадавшем, который получил ожоги и находится в больнице.
Как сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры, на месте обстрела работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, фиксирующие очередное военное преступление России.
«При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», — сообщили в прокуратуре.
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