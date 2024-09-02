Возможны внезапные изменения: в Днепре 3 сентября свет будут выключать по 1 и 2 очереди

В Днепре 3 сентября свет будут выключать весь день.

Во вторник, 3 сентября, время применения и объем ограничений будут следующими:

00:00 – 6:00 – одна очередь отключений

6:00 – 9:00 – две очереди отключений

9:00 – 16:00 – одна очередь отключений

16:00 – 24:00 – две очереди отключений

В то же время, как сообщили в Укрэнерго, в течение дня возможны изменения и корректировки, если потребление либо увеличится, либо уменьшится.

Точные графики потребителя, обслуживаемых ДТЭК могут узнать ЗДЕСЬ.

А по таким графикам весь день будут выключать свет потребителям ЦЭК:

1 очередь: с 05:00 до 09:00; с 16:00 до 20:00.

2 очередь: с 06:00 до 10:00.

3 очередь: с 10:00 до 15:00.

4 очередь: с 20:00 до 24:00.

5 очередь: с 15:00 до 20:00.

6 очередь: с 00:00 до 05:00; с 20:00 до 24:00.

Кроме этого, некоторым свет будут выключать вне графиков.

В связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК, завтра, 3 сентября, с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

— просп. Богдана Хмельницького: 118-А;

— вул. Братів Горобців: 28, 47, 49;

— вул. Кедрова: 47;

— вул. Надії Алексєєнко: 108, 112;

— вул. Професора Герасюти: 1;

— вул. Вроцлавська: 2;

— вул. Інженерна: 7-А, 8-12;

— вул. Казакевича: 5-7, 9, 10;

— вул. Квартальна: 12, 16, 20-32 (парні), 36, 38, 114;

— вул. Козака Мамая: 4-20;

— вул. Солідарна: 2, 4-А;

— вул. Академіка Янгеля: 37-59 (непарні);

— вул. Молодіжна: 21-32, 34.

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