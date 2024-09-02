Возможны внезапные изменения: в Днепре 3 сентября свет будут выключать по 1 и 2 очереди

Во вторник, 3 сентября, время применения и объем ограничений будут следующими:
В то же время, как сообщили в Укрэнерго, в течение дня возможны изменения и корректировки, если потребление либо увеличится, либо уменьшится.
Точные графики потребителя, обслуживаемых ДТЭК могут узнать ЗДЕСЬ.
А по таким графикам весь день будут выключать свет потребителям ЦЭК:
Кроме этого, некоторым свет будут выключать вне графиков.
В связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК, завтра, 3 сентября, с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
— просп. Богдана Хмельницького: 118-А;
— вул. Братів Горобців: 28, 47, 49;
— вул. Кедрова: 47;
— вул. Надії Алексєєнко: 108, 112;
— вул. Професора Герасюти: 1;
— вул. Вроцлавська: 2;
— вул. Інженерна: 7-А, 8-12;
— вул. Казакевича: 5-7, 9, 10;
— вул. Квартальна: 12, 16, 20-32 (парні), 36, 38, 114;
— вул. Козака Мамая: 4-20;
— вул. Солідарна: 2, 4-А;
— вул. Академіка Янгеля: 37-59 (непарні);
— вул. Молодіжна: 21-32, 34.
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