Возле яхт-клуба «Сич» – авария: на дороге лежат куски металла, движение затруднено

В Днепре сегодня произошло серьезное ДТП.

На перекрестке столкнулись сразу три автомобиля.

Об этом сообщает Ситуационный центр города Днепр в соцсетях.

На дороге лежат обломки от передней части внедорожника марки Audi.

Наблюдается осложнение дорожного на перекрестке Набережной Победы и переулка Добровольцев в связи с ДТП, — говорится в сообщении центра.

На месте работает полиция.

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