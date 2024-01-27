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  • Возле яхт-клуба «Сич» – авария: на дороге лежат куски металла, движение затруднено

Возле яхт-клуба «Сич» – авария: на дороге лежат куски металла, движение затруднено

Сегодня 18:03
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В Днепре сегодня произошло серьезное ДТП.

Новости Днепра про Возле яхт-клуба

На перекрестке столкнулись сразу три автомобиля.

Об этом сообщает Ситуационный центр города Днепр в соцсетях.

На дороге лежат обломки от передней части внедорожника марки Audi.

Наблюдается осложнение дорожного на перекрестке Набережной Победы и переулка Добровольцев в связи с ДТП, — говорится в сообщении центра.

На месте работает полиция.

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