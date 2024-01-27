Возле яхт-клуба «Сич» – авария: на дороге лежат куски металла, движение затруднено

На перекрестке столкнулись сразу три автомобиля.
Об этом сообщает Ситуационный центр города Днепр в соцсетях.
На дороге лежат обломки от передней части внедорожника марки Audi.
Наблюдается осложнение дорожного на перекрестке Набережной Победы и переулка Добровольцев в связи с ДТП, — говорится в сообщении центра.
На месте работает полиция.
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