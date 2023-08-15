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  • Возле спортивного объекта в Днепре, который повредили российские ракеты, образовалась несколькометровая воронка (ФОТО)

Возле спортивного объекта в Днепре, который повредили российские ракеты, образовалась несколькометровая воронка (ФОТО)

Сегодня 09:55
просмотров

Сегодня рано утром россияне атаковали Украину ракетами.

Новости Днепра про Возле спортивного объекта в Днепре, который повредили российские ракеты, образовалась несколькометровая воронка (ФОТО)

В Днепре они попали по промышленному предприятию. Там вспыхнул масштабный пожар, который уже потушили. К сожалению, пострадали двое горожан.

Кроме того, российские ракеты повредили в городе важный спортивный объект – там вылетели окна, повреждены фасад и внутренняя стена.

Возле самого спорткомплекса образовалась несколькометровая воронка.

Новости Днепра про Возле спортивного объекта в Днепре, который повредили российские ракеты, образовалась несколькометровая воронка (ФОТО)

Новости Днепра про Возле спортивного объекта в Днепре, который повредили российские ракеты, образовалась несколькометровая воронка (ФОТО)

Фото опубликовали в ГУ НП в Днепропетровской области.

Полицейские, спасатели и все профильные службы работают на местах «прилетов» и падения обломков.

Совершенные военными рф преступления тщательно документируются по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Новости Днепра про Возле спортивного объекта в Днепре, который повредили российские ракеты, образовалась несколькометровая воронка (ФОТО)

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