Возле спортивного объекта в Днепре, который повредили российские ракеты, образовалась несколькометровая воронка (ФОТО)

В Днепре они попали по промышленному предприятию. Там вспыхнул масштабный пожар, который уже потушили. К сожалению, пострадали двое горожан.
Кроме того, российские ракеты повредили в городе важный спортивный объект – там вылетели окна, повреждены фасад и внутренняя стена.
Возле самого спорткомплекса образовалась несколькометровая воронка.
Фото опубликовали в ГУ НП в Днепропетровской области.
Полицейские, спасатели и все профильные службы работают на местах «прилетов» и падения обломков.
Совершенные военными рф преступления тщательно документируются по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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Сегодня ночью россияне атаковали Украину ракетами.
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