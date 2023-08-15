Возле спортивного объекта в Днепре, который повредили российские ракеты, образовалась несколькометровая воронка (ФОТО)

Сегодня рано утром россияне атаковали Украину ракетами.

В Днепре они попали по промышленному предприятию. Там вспыхнул масштабный пожар, который уже потушили. К сожалению, пострадали двое горожан.

Кроме того, российские ракеты повредили в городе важный спортивный объект – там вылетели окна, повреждены фасад и внутренняя стена.

Возле самого спорткомплекса образовалась несколькометровая воронка.

Фото опубликовали в ГУ НП в Днепропетровской области.

Полицейские, спасатели и все профильные службы работают на местах «прилетов» и падения обломков.

Совершенные военными рф преступления тщательно документируются по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: