Возле рынка «Озерка» в Днепре убрали стоянку для авто: зачем и как выглядит локация сейчас (ФОТО)

В Днепре на улице Степана Бандеры перед остановкой "Центральный рынок" убрали карман для парковки. Автомобили на стоянке мешали троллейбусам и автобусам, поэтому общественному транспорту приходилось останавливаться на дороге, что вызывало неудобства для горожан.

Вместо стоянки сделали платформу для ожидания общественного транспорта. Об этом в Facebook сообщает Urban Dnipro Community.

Как отмечается в заметке, ранее остановка была маленькой для почти 10 маршрутов автобусов и троллейбуса, а также нескольких трамваев, останавливающихся на дороге. Теперь же для ожидания достаточно места.

«Надеюсь, что в будущем появится отдельная платформа для трамваев, чтобы людей не сбивали на дороге», — уточнил инициатор появления соответствующей платформы.

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