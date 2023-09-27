Возле Никополя на дне бывшего Каховского водохранилища уже пасут коров (ВИДЕО)

Бывшее водохранилище служит пастбищем для рогатого скота.

Несмотря на то, что выход в Каховское водохранилище запрещен из-за постоянной угрозы обстрелов, многие местные гуляют по побережью высохшего «моря». В частности, вблизи Новопавловки через три месяца после подрыва пасут коров на зарослях травы.

Местный житель обнародовал в Тик-ток, где рассказал детали нового быта у водохранилища.

Мужчина говорит, что несмотря на запрет сюда часто наведываются люди, чтобы сделать видео/фото и даже попасть скот. Не пугает людей и тот факт, что в любой момент может прилететь снаряд.

Сам автор видео отмечает, что ему страшно здесь находиться, но решил все же показать, что происходит там, где когда-то было «море». Кроме владельцев коров и местных зевак можно встретить браконьеров, таскающих тачками рыбу. На песке виднеются характерные следы.

Дно осмелевшего водохранилища зарастает портулаком и деревьями — вербами, тополями, акациями грушами и даже можжевельником.

Только откуда он здесь взялся, непонятные – комментирует никополец.

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