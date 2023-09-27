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  • Возле Никополя на дне бывшего Каховского водохранилища уже пасут коров (ВИДЕО)

Возле Никополя на дне бывшего Каховского водохранилища уже пасут коров (ВИДЕО)

Сегодня 14:54
просмотров

Бывшее водохранилище служит пастбищем для рогатого скота.

Новости Днепра про Возле Никополя на дне бывшего Каховского водохранилища уже пасут коров (ВИДЕО)

Несмотря на то, что выход в Каховское водохранилище запрещен из-за постоянной угрозы обстрелов, многие местные гуляют по побережью высохшего «моря». В частности, вблизи Новопавловки через три месяца после подрыва пасут коров на зарослях травы.

Местный житель обнародовал в Тик-ток, где рассказал детали нового быта у водохранилища.

Мужчина говорит, что несмотря на запрет сюда часто наведываются люди, чтобы сделать видео/фото и даже попасть скот. Не пугает людей и тот факт, что в любой момент может прилететь снаряд.

Сам автор видео отмечает, что ему страшно здесь находиться, но решил все же показать, что происходит там, где когда-то было «море». Кроме владельцев коров и местных зевак можно встретить браконьеров, таскающих тачками рыбу. На песке виднеются характерные следы.

Новости Днепра про Возле Никополя на дне бывшего Каховского водохранилища уже пасут коров (ВИДЕО)

Дно осмелевшего водохранилища зарастает портулаком и деревьями — вербами, тополями, акациями грушами и даже можжевельником.

Только откуда он здесь взялся, непонятные – комментирует никополец.

Новости Днепра про Возле Никополя на дне бывшего Каховского водохранилища уже пасут коров (ВИДЕО)

 

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