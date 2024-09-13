Возле Днепра произошло серьезное ДТП: есть пострадавшие

В Подгородном произошла сильная авария.

ДТП произошло сегодня утром, 13 сентября, на улице Шоссейна вблизи пешеходного перехода. Там Renault влетел на большой скорости в ВАЗ.

Видео последствий аварии публиковалось в местных телеграмм-каналах. На них видны значительные повреждения авто. Также сообщается о пострадавших.

На место вызвали медиков и полицию. Сейчас движение транспорта на этом участке дороги частично затруднено.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге перевернулся автомобиль. В ДТП пострадали два человека.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: