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Возле Днепра барсук напал на человека во дворе дома (видео)

Сегодня 09:24
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В Днепровском районе барсук напал на человека.

Новости Днепра про Возле Днепра барсук напал на человека во дворе дома (видео)

Один из жителей увидел возле своего дома барсука и стал приближаться к нему, снимая это на видео. Животное сначала хотело убежать. Когда хозяин двора подошел к нему еще ближе и стал говорить, что это енот, оно бросилось на него и стало догонять. Мужчине удалось убежать.

Видео опубликовали в местном телеграмм-канале «ХД Днепр».

Осторожно, в видео содержится ненормативная лексика!

В комментариях предполагают, что барсук мог наброситься на человека из-за того, что рядом было его потомство, которое он защищал. Некоторые также шутили, что это скорее нападение человека на барсука, а не наоборот.

Отметим, что барсук может переносить опасные для человека и домашних животных болезни (бешенство, туберкулез крупного рогатого скота и т.п.). В Украине были зафиксированы случаи, когда на людей нападали бешеные барсуки в лесу. Однако охотиться на них запрещено, потому что животные занесены в Красную книгу.

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