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  • Возгорание возникло под капотом авто: в Днепре на проспекте Героев ночью сгорела машина

Возгорание возникло под капотом авто: в Днепре на проспекте Героев ночью сгорела машина

Сегодня 09:00
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Легковой автомобиль «Skoda Octavia Tour» сгорел на проспекте Героев в Соборном районе Днепра ночью 12 апреля.

Новости Днепра про Возгорание возникло под капотом авто: в Днепре на проспекте Героев ночью сгорела машина

 
Сообщение о возгорании поступило на линию «101» в 00:12. На место были направлены 6 спасателей и 1 единицу техники. 
 
Как выяснилось, возгорание возникло под капотом авто во время движения. К счастью, никто не успел пострадать. 

Огонь уничтожил моторный отсек и лобовое стекло легковушки на площади 3 кв. м. 

Новости Днепра про Возгорание возникло под капотом авто: в Днепре на проспекте Героев ночью сгорела машина

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Новости Днепра про Возгорание возникло под капотом авто: в Днепре на проспекте Героев ночью сгорела машинаУкраїнська Новости Днепра про Возгорание возникло под капотом авто: в Днепре на проспекте Героев ночью сгорела машинаРусский

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