Возгорание возникло под капотом авто: в Днепре на проспекте Героев ночью сгорела машина

Легковой автомобиль «Skoda Octavia Tour» сгорел на проспекте Героев в Соборном районе Днепра ночью 12 апреля.

Сообщение о возгорании поступило на линию «101» в 00:12. На место были направлены 6 спасателей и 1 единицу техники.

Как выяснилось, возгорание возникло под капотом авто во время движения. К счастью, никто не успел пострадать.

Огонь уничтожил моторный отсек и лобовое стекло легковушки на площади 3 кв. м.