Воздвижение Креста Господня 2024: новая дата праздника и что нельзя делать

Праздник Воздвижения Креста Господня считается одним из 12 самых больших церковных праздников. Ранее в Украине его отмечали 27 сентября, но с переходом церкви на новоюлианский календарь дата изменилась. Теперь его отмечают почти на две недели раньше, 14 сентября.

Журналисты dnepr.info узнали, что можно и что нельзя делать в этот день, откуда пошла традиция готовить на праздник блюда из капусты и как Воздвижение поможет предсказать погоду на осень.

История праздника

Праздник Воздвижения Креста Господнего единственный из всех церковных берет свое начало не из Библии, а из события, которые произошли позже. В 326 году н.э у горы Голгофы был найден крест, на котором распяли Иисуса. По преданию его нашла римская императрица Елена. Якобы во сне ей был дан знак отправиться в Иерусалим и начать поиски креста.

Она стала одной из первых, кто провел археологические раскопки в местах, считающихся святыми. Считается, что у Голгофы нашли сразу три креста – два других принадлежали разбойникам, распятым вместе с Иисусом. Крест, на котором был распят сын Божий определили когда после прикосновения к нему исцелилась больная женщина.

Крест, где был распят Иисус установили в храме Воздвижения, возведенном в Иерусалиме. Позже город захватил персидский царь и увез реликвию в Персию. Позже святыня была все-таки возвращена в Иерусалим. Считается, что именно в день праздника византийский император Ираклий отнес крест в храм Воздвижения.

Что обязательно нужно делать на Воздвижение

Люди верили, что в этот день начинается борьба света и тьмы. И крест, как символ праздника приносят победу добру. Поэтому необходимо надеть крестик и отправиться в церковь на службу.

Хорошей приметой считается подарить в этот день крест ребенку – он должен оберегать своего носителя даже если тот забудет его дома.

Что нельзя делать

Как и в другие церковные праздники, в день Воздвижения Креста Господня нельзя ссориться, ругаться, желать кому-то зла и говорить неприятные вещи. Также в этот день нельзя употреблять в пищу молочные и мясные продукты.

Плохой приметой считается занимать деньги, собираться в дальний путь или начинать новые дела. Все это лучше отложить на воскресенье или начало новой недели.

Нельзя работать физически, убирать в доме или заниматься рукоделием, следует воздержаться от работы на огороде, стирки и проведения ремонта.

В старину люди верили, что в этот день нельзя ходить в лес, поскольку прогулка может закончиться несчастьем. Считается, что в этот день все змеи выползают на поверхность и отправляться «на зимовку», а птицы улетают в теплые края.

Традиции Воздвижения

В этот день наши предки после посещения храма занимались заготовкой капусты – солили или квасили в бочках ее на зиму, а для гостей готовили блюда с этим овощем. В старину для заготовки капусты на зиму все собирались в одном доме и во время работы пели песни. Посиделки назывались «капустниками». Негласно во время таких вечером проводились смотрины будущих невест. Девушки наряжались, а юноши приглядывали себе будущую жену.

День Воздвижения Креста Господня считается переходом от осени к зиме. В народе этот день называли «Здвиження», поскольку земля движется к зиме. Люди верили, что когда осенью дни становятся короче – свет и тьма вступают в борьбу.

К этому дню старались убрать весь урожай, а поля обносились иконами. Люди просили у Бога послать хлеб и хороший урожай на будущий год. Иногда совершали крестный ход вокруг деревни, считалось, что это поможет защитить от невзгод всех местных жителей.

Символом дня был крест. Его рисовали на воротах и стенах дома, самодельные кресты из проволоки ставили в хлеву. Считалось, что это поможет защитить дом и скотину от дурного глаза и неприятностей.

Приметы дня

Холодный ветер обещал теплое лето в будущем году, заморозки – раннюю зиму. Холодный день «прогнозировал» раннюю весну, теплая погода – обещала солнечные дни вплоть до Покрова.

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