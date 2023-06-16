Воздушные силы «забрали хлеб» у мониторинговых каналов: будут извещать о ракетах

Теперь Воздушные силы тоже будут сообщать о пусках ракет и угрозе с воздуха для областей.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Воздушные силы в своем официальном телеграм-канале будут информировать не только об уничтожении воздушных целей в ежедневных сводках, но и писать об угрозах применения ракет.

«Очень много мониторинговых пабликов, граждане доверяют разным, постоянно хотят видеть обновленную информацию. Мы тоже будем это делать, людей это волнует, много запросов медиа», — сказал Игнат.

Теперь воздушные силы будут извещать направления атак дронами-камикадзе Shahed-136, ракетных ударов с бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-95МС, а также ударов ракетами «Калибр» из Черного моря.

Во время атаки ракетами на Киев в телеграм-канале сообщили о пуске Калибров, следующих на Север.

Таким образом, они «заберут хлеб» у мониторинговых телеграм-каналов, которые сообщали об угрозе и движении ракет по областям Украины.

Ранее спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат раскритиковал телеграм-каналы, извещавшие об угрозе ракет. По его словам, многие из этих анонимных ресурсов давали информацию, вредящую силам ПВО. В частности, они писали о том, где именно сбили воздушную цель и когда.

Позже известные каналы прислушались к рекомендациям Юрия Игната и сейчас информируют о направлении движения ракет, не указывая точные места.

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