Воздушная тревога: как в Днепре работают больницы и поликлиники

Департамент здравоохранения Днепровского горсовета напоминает днепрянам и гостям города, что учреждения здравоохранения во время воздушной тревоги не ведут прием пациентов.

Когда начинается тревога, двери заведений закрываются для тех, кто хочет туда зайти. В то же время люди, которые ожидали приема или уже были на нем, должны спуститься в укрытие или покинуть помещение.

«Врачи героически спасают и берегут нашу жизнь. Но во время воздушной тревоги они должны находиться в укрытиях.

Во время тревоги останавливается плановый прием пациентов, а медицинское обслуживание предоставляется только пациентам, нуждающимся в неотложной помощи.

Берегите себя и тех, кто рядом!», — говорится в сообщении департамента.