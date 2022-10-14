Воздушная тревога: как в Днепре работают больницы и поликлиники

Когда начинается тревога, двери заведений закрываются для тех, кто хочет туда зайти. В то же время люди, которые ожидали приема или уже были на нем, должны спуститься в укрытие или покинуть помещение.
«Врачи героически спасают и берегут нашу жизнь. Но во время воздушной тревоги они должны находиться в укрытиях.
Во время тревоги останавливается плановый прием пациентов, а медицинское обслуживание предоставляется только пациентам, нуждающимся в неотложной помощи.
Берегите себя и тех, кто рядом!», — говорится в сообщении департамента.
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