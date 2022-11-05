Вот и суббота: сегодня днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 3,5 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

В боевых действиях погиб 45-летний Герой из Днепропетровской области Защищая независимость Украины, погиб военный из Днепропетровской области Виталий Головко. Он получил ранения во время участия в боевых действиях в Донецкой области. У воина остались две дочери, мать и сестра. просмотров

В Днепре на Надежды Алексеенко сбили пожилого человека: подробности В Днепре 4 ноября на улице Надежды Алексеенко водитель автомобиля Chevrolet Авео сбил мужчину 1946 года рождения. просмотров

Оккупанты ведут наступление на трех направлениях, а ВСУ атаковали вражеские ПВО, — Генштаб Россияне ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А ВСУ атаковали две позиции средств противовоздушной обороны противника. просмотров

Украинцам разрешат копить на пенсию с 16 лет через «Дію» Украинцам разрешили выплачивать пенсионные отчисления с 16 лет через мобильное приложение "Дія". Соответствующий законопроект №7649 парламент принял сегодня, 4 ноября, в целом. просмотров

В Днепропетровской области ребенок опрокинул на себя кружку с кипятком В Новомосковском районе Днепропетровской области годовалая девочка облилась кипятком, опрокинув на себя горячую кружку. просмотров

Путин разрешил мобилизацию осужденных за тяжкие преступления: кто они Российский диктатор Владимир Путин расширил перечень категорий россиян, которые подлежат мобилизации. Теперь на войну могут набирать граждан, осужденных за некоторые тяжкие преступления. просмотров