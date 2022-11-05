Вот и суббота: сегодня днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 3,5 метров в секунду.
Народные приметы на 5 ноября:
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Зонт можно оставлять дома!
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Захватите с собой зонт!
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