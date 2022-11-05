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Вот и суббота: сегодня днепрян ждет хорошая погода

Сегодня 06:15
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Зонт можно оставлять дома!

Новости Днепра про Вот и суббота: сегодня днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 3,5 метров в секунду.

Народные приметы на 5 ноября:

  • Град 5 ноября предвещает настоящую зиму на 22 ноября.
  • Если на Якова идет мелкая крупа, зима наступит через две недели.
  • На Якова снега надует – значит, хлеба прибудет.

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