Восстание машин: в Днепре вторые сутки беспрестанно гудит сигнализация на «жигулях» (ВИДЕО)

Невыспавшиеся жители Днепра ищут владельца авто, которое уже вторые сутки гудит сигнализацией на весь двор.

На Сечеславской Набережной произошла достаточно курьезная ситуация. Как сообщают днепряне, уже вторые сутки жители дома №13 не могут выспаться из-за постоянно гудящей сигнализации. Всему виной старенькие «жигули», владелец которых почему-то не спешит выключать громкое извещение в своей машине.

Видео-доказательство опубликовали в телеграмм-канале ХДнепр.

В комментариях днепряне иронизируют, что пора эту «жестянку» сжечь, часть шутит о восстании машин, а другие завидуют мощности и выносливости аккумулятора.

и что, аккумулятор не сдох?

Как найдут владельца – пусть спросят, какой аккумулятор стоит. Я тоже такой хочу. Не акум – огонь)

Остальные предлагает самостоятельно выключить аккумулятор, или позвать полицию, и уже в присутствии инспектора решить эту ситуацию.

Напомним, в Новомосковске таксист оскорбил 88-летнюю бабушку, которая хотела подъехать к своему дому на такси. Водитель отказался везти пожилую женщину, потому что у нее с собой была «кравчучка». Пенсионерке от пережитого стресса стало плохо, но неравнодушная горожанка помогла ей добраться домой и успокоила.

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