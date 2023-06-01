Восстание машин: в Днепре вторые сутки беспрестанно гудит сигнализация на «жигулях» (ВИДЕО)

На Сечеславской Набережной произошла достаточно курьезная ситуация. Как сообщают днепряне, уже вторые сутки жители дома №13 не могут выспаться из-за постоянно гудящей сигнализации. Всему виной старенькие «жигули», владелец которых почему-то не спешит выключать громкое извещение в своей машине.
Видео-доказательство опубликовали в телеграмм-канале ХДнепр.
В комментариях днепряне иронизируют, что пора эту «жестянку» сжечь, часть шутит о восстании машин, а другие завидуют мощности и выносливости аккумулятора.
и что, аккумулятор не сдох?
Как найдут владельца – пусть спросят, какой аккумулятор стоит. Я тоже такой хочу. Не акум – огонь)
Остальные предлагает самостоятельно выключить аккумулятор, или позвать полицию, и уже в присутствии инспектора решить эту ситуацию.
Напомним, в Новомосковске таксист оскорбил 88-летнюю бабушку, которая хотела подъехать к своему дому на такси. Водитель отказался везти пожилую женщину, потому что у нее с собой была «кравчучка». Пенсионерке от пережитого стресса стало плохо, но неравнодушная горожанка помогла ей добраться домой и успокоила.
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